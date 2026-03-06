2026’nın ilk iki ayında piyasalar adeta yarışa sahne oldu. 2 Ocak – 5 Mart 2026 kapanış verileri incelendiğinde, yatırımcıların en çok kazandıran enstrümanı netleşti. Borsa, altın ve gümüş arasında yaşanan performans mücadelesinde zirvenin sahibi belli oldu.

Borsa İstanbul Yükseldi Ama Zirveye Yetmedi

Yılın ilk işlem günlerinde 11.498 puan seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi, 5 Mart kapanışında 13.078 puana ulaştı. Böylece endeks yaklaşık %13,7 oranında değer kazandı.

Bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen alımlar endeksi yukarı taşırken, dönem dönem yaşanan kar satışları yükseliş hızını sınırladı. Buna rağmen borsa yatırımcısı yılı pozitif bölgede karşıladı.

Gram Altın Zirveye Oturdu

Aynı dönemde gram altın 6.008 TL’den 7.194 TL’ye yükseldi. Yaklaşık %19,7’lik artışla üç aylık periyodun en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Ons altındaki güçlü seyir ve dolar/TL’deki artış gram fiyatını destekledi. Küresel riskler ve jeopolitik gelişmeler de altına olan talebi artırdı. Böylece güvenli liman arayışı altını zirveye taşıdı.

Gümüş Güçlü Performans Gösterdi

Gram gümüş de dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. 98,94 TL seviyesinden 116,56 TL’ye çıkan gümüş yaklaşık %17,8 prim yaptı.

Sanayi metali olması nedeniyle küresel ekonomik beklentilerden etkilenen gümüş, altına yakın bir performans sergiledi ancak zirveye ulaşamadı.

100 Bin TL Yatıran 3 Ayda Ne Kazandı?

2 Ocak – 5 Mart 2026 verilerine göre 100.000 TL’lik yatırımın sonucu şöyle oldu:

Gram Altın (%19,7 artış)

100.000 TL → 119.700 TL

Kazanç: 19.700 TL

Gram Gümüş (%17,8 artış)

100.000 TL → 117.800 TL

Kazanç: 17.800 TL

BIST 100 (%13,7 artış)

100.000 TL → 113.700 TL

Kazanç: 13.700 TL

Verilere göre 2026’nın ilk iki ayında en yüksek getiriyi gram altın sağladı. Onu gümüş takip ederken, borsa da çift haneli kazançla yatırımcısını memnun etti. Ancak piyasalarda dalgalanma sürüyor. Önümüzdeki süreçte merkez bankası kararları, enflasyon verileri ve küresel gelişmeler yatırım araçlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Yatırım kararları alınırken risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesi önemini koruyor.