Mart ayı, Borsa İstanbul'un "temettü devlerinin" sahne aldığı ay olacak.

TÜPRAŞ, Ford Otomotiv ve Koç Holding gibi endeks lokomotifleri, mart ayının ikinci yarısından itibaren ödemelere başlayacak.

• TÜPRAŞ (TUPRS): 16 Mart'ta hisse başı brüt 10,37 TL ile ilk taksitini ödeyecek.

• TOFAŞ (TOASO): 23 Mart'ta hisse başı net 17 TL ödeme yaparak yatırımcısını sevindirecek.

• AFYON Çimento (AFYON): Yüzde 10,14'lük dikkat çekici temettü verimiyle 1 Nisan'da ödeme yapacak.

ÖNE ÇIKAN TEMETTÜ TAKVİMİ (MART - NİSAN 2026)

TAKSİTLİ ÖDEMELER VE YÜKSEK VERİM BEKLEYENLER

Bazı şirketler nakit akışını yönetmek adına temettülerini taksitler halinde ödemeyi tercih ediyor.

Tav Havalimanları (TAVHL) temmuz ve eylül aylarında, Ebebek (EBEBK) ise ekim ve aralık aylarında yatırımcılarının hesaplarına nakit girişi sağlayacak.

Henüz tarihi kesinleşmemekle birlikte Doğuş Otomotiv (DOAS), yüzde 13,69 gibi oldukça yüksek bir temettü verimi beklentisiyle listenin en dikkat çeken hisseleri arasında yer alıyor.

İskenderun Demir Çelik (ISDMR) ise yüzde 10,97 verim oranıyla uzun vadeli yatırımcıların takibinde.

Yatırımcıya Not: Temettü ödemelerinden yararlanmak için ilgili hissenin "temettü tarihi"nden bir önceki işlem günü kapanışında portföyünüzde bulunması gerekmektedir. Ödeme gününde hisse fiyatı, dağıtılan brüt temettü miktarı kadar aşağı yönlü güncellenir.