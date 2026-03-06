Bursa merkezli ünlü tatlı üreticisi Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve beraberindeki iki şirket için yargıdan ek süre kararı çıktı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, devam eden konkordato davası kapsamında şirketlerin mevcut koruma tedbirlerinin devamına hükmetti.
Konkordato başvurusu değerlendirilen şirketler arasında şu isimler yer alıyor:
Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Snowland Taşımacılık Oto Kiralama Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
MÜHLET 8 MART’TAN İTİBAREN UZATILDI
Mahkeme, daha önce 8 Aralık 2025 tarihinde verilmiş olan üç aylık geçici mühletin dolması üzerine, süreci 8 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzattı. Bu karar uyarınca, şirketler hakkındaki mevcut konkordato tedbirleri aynen uygulanmaya devam edecek.
İCRA VE TAKİP İŞLEMLERİ DURDURULDU
Uzatma kararıyla birlikte geçici mühlet süresince şirketlerin operasyonel devamlılığını sağlamak adına şu hukuki kısıtlamalar yürürlükte kalacak:
Şirketler aleyhine yeni icra ve takip işlemleri başlatılamayacak.
Daha önce başlatılmış olan takipler ilerletilemeyecek.
Şirket varlıkları üzerine ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri uygulanamayacak.
KARAR GÜNÜ 1 NİSAN
Konkordato sürecinin geleceğine ve nihai karara ilişkin kritik duruşmanın tarihi de belli oldu. Mahkeme, sürecin gidişatını netleştirmek üzere 1 Nisan 2026 günü saat 13.45’te duruşma yapılmasına karar verdi.