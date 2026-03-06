SVGYO paylarındaki ilk gün işlemlerinde aracı kurum dağılımı verilerine göre, alım tarafında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yer aldı. TSI 10.14 itibarıyla gerçekleşen net alım miktarı 160.953,00 lot olarak kaydedildi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Alım yapan kurumların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.: 104.920 lot net alım ile toplam alımların %65,187’sini gerçekleştirdi.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: 56.033 lot net alım ile %34,813’lük bir paya sahip oldu.

Her iki kurumun da alım maliyeti hissenin tavan fiyatı olan 4,000 TL olarak verilere yansıdı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.