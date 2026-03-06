Borsa İstanbul A.Ş., haftanın son işlem gününde piyasa açılmadan hemen önce kritik bir karara imza attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulan karara göre Yeşil Grubu iştiraklerinden iki şirketin işlem sırası geçici olarak durduruldu.

İŞLEME KAPATILAN ŞİRKETLER

Borsa yönetimi tarafından pay sırası askıya alınan şirketler şunlar oldu:

• Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

• Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

GEREKÇE HENÜZ AÇIKLANMADI

Yapılan resmi bildirimde, söz konusu kapatma kararının "geçici" olduğu vurgulanırken, işlemin hangi somut gerekçeye veya gelişmeye dayandığına dair ayrıntılı bir detaya yer verilmedi.

Piyasada gözler, şirketlerden gelecek olan yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.

GRUP ŞİRKETLERİNDE KAPATMA SERİSİ

Yeşil Grubu hisselerindeki bu kısıtlama kararı ilk değil. Geçtiğimiz günlerde grubun bir diğer iştiraki olan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) payları için de benzer bir işleme kapatma kararı alınmıştı.

Grubun üç büyük şirketinin kısa aralıklarla işleme kapatılması, yatırımcılar arasında merak ve spekülasyonları beraberinde getirdi.

İşlem sırası kapatılan hisselerde, borsa yönetimi tarafından yeniden açılış onayı verilene kadar alım-satım emirleri gerçekleştirilemeyecek.

Şirketlerin KAP üzerinden yapacağı "özel durum açıklamaları" takvimin netleşmesi açısından kritik önem taşıyor.