İş Yatırım, Anadolu Efes için daha önce 29,00 TL olan hedef fiyatını 31,50 TL’ye çıkardı. Kurum, hisse için "Al" tavsiyesini sürdürürken, güncel 18,00 TL fiyatına göre yüzde 75 oranında bir prim potansiyeline dikkat çekti.

AK YATIRIM: "ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ" BEKLİYOR

Ak Yatırım, hedef fiyatını 27,00 TL’den 29,00 TL’ye yükselttiğini duyurdu. Tavsiyesini "Endeks üstü getiri" olarak koruyan kurum, hissede %61,11 oranında bir yükseliş marjı öngörüyor.

YAPI KREDİ YATIRIM: "AL" TAVSİYESİ SABİT

Yapı Kredi Yatırım, Anadolu Efes hisseleri için 25,00 TL hedef fiyat belirledi. Mevcut fiyat seviyelerinden %38,88 prim potansiyeli hesaplayan kurum, "Al" önerisini devam ettirdi.

GEDİK YATIRIM: SINIRLI MARJ ÖNGÖRÜYOR

Diğer kurumlara göre daha temkinli bir tablo çizen GEDIK Yatırım, hedef fiyatını 18,40 TL olarak belirledi. Tavsiyesini "Endekse paralel getiri" olarak sürdüren kurumun öngördüğü prim potansiyeli ise %2,22 ile sınırlı kaldı.

