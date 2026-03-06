Alarko GYO, 2025 yılının son çeyreğinde 2.401.910.000 TL net zarar açıkladı.

Bu rakam, tek kurum (Pusula Yatırım) tarafından öngörülen 151.000.000 TL'lik kar beklentisinin çok uzağında kalarak yatırımcıda hayal kırıklığı yarattı.

Şirketin 12 aylık toplam net zararı ise 2.032.343.000 TL olarak gerçekleşti.

GELİR TABLOSU VE OPERASYONEL PERFORMANS

Görseldeki özet gelir tablosuna bakıldığında, operasyonel kalemlerdeki değişimler dikkat çekiyor:

• Hasılat: Yıllık bazda yüzde 14 artışla 554.616.000 TL'ye yükseldi.

• Brüt Kar: Yüzde 3'lük sınırlı bir düşüşle 438.883.000 TL seviyesinde gerçekleşti.

• FAVÖK: Yıllık yüzde 15 azalarak 262.446.000 TL'ye geriledi.

• Net Kar Değişimi: 2024 yılının sonunda 704.352.000 TL kar açıklayan şirket, 2025 sonunda net zarara geçti.

BİLANÇO KALEMLERİNDE SERT DEĞİŞİMLER

Şirketin varlık yapısı ve yükümlülüklerindeki değişimler mali tabloya şu şekilde yansıdı:

• Nakit Varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri yüzde 69 oranında azalarak 141.121.000 TL'ye düştü.

• Dönen Varlıklar: yüzde 68'lik bir daralma ile 787.856.000 TL seviyesine geriledi.

• Kısa Vadeli Yükümlülükler: Şirketin kısa vadeli borç yükü yüzde 194 gibi rekor bir artışla 2.148.877.000 TL'ye tırmandı.

• Özkaynaklar: Toplam özkaynaklar yüzde 11 kayıpla 15.556.990.000 TL oldu.

PİYASA ÇARPANLARI VE HİSSE PERFORMANSI

6 Mart 2026 itibarıyla 4,97 TL fiyattan işlem gören ALGYO'nun piyasa değeri 10.082.142.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Şirketin Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı 0,65 olarak kaydedilirken, net zarar nedeniyle F/K oranı hesaplanamadı.

Not: Bu haber metni sadece finansal verilerin özetlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi teşkil etmez.