Orta Doğu'da artan gerilim enerji piyasalarını sarsarken, yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen fiyat artışlarının ardından benzin ve motorine bir zam daha yapılması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI SON 1,5 YILIN ZİRVESİNDE

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Savaş öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrolün varil fiyatı 85 dolara kadar çıkarak son 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki bu artış akaryakıt fiyatlarına da yansırken, tüketiciyi korumak ve enflasyon üzerindeki baskıyı sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı.

ZAMLARIN YÜZDE 25'İ TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Böylece zamların yalnızca yüzde 25'lik kısmı doğrudan tüketiciye yansıyacak.

AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAM

Eşel mobil sistem uygulanmasına rağmen akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Dün motorinin litre fiyatına 3 lira 11 kuruş, benzinin litre fiyatına 3 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 16 kuruş zam gelmişti.

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELİYOR!

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre zamlar bununla sınırlı kalmayacak. Bu gece yarısından itibaren benzine gelmesi beklenen 2 lira 18 kuruşluk zammında eşel mobil sistemiyle 55 kuruşu vatandaşa yansıyacak.

Motorin fiyatlarına da 4 lira 55 kuruş zam gelecek ancak yine eşel mobil sistemi nedeniyle motorin fiyatı 1 lira 14 kuruş artacak.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 70 LİRAYA YAKLAŞIYOR

Yeni zamların ardından bazı şehirlerde motorinin litre fiyatının 67 lirayı aşacağı belirtiliyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının en yüksek olduğu illerden biri olan Hakkari'de motorinin litre fiyatının 67,51 liraya, benzinin litre fiyatının ise 62,47 liraya çıkacağı ifade ediliyor.

Yeni zamlı fiyatlarla bir litre motorin;

-Ankara'da: 65,80 TL

-İzmir'de: 66,07 TL

-Antalya'da: 67,13 TL

-Batman'da: 67,37 TL

-Hakkari'de: 67,51 TL seviyesine çıkacak.

6 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59,34 TL

Motorin: 63,53 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59,18 TL

Motorin: 63,37 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 60,29 TL

Motorin: 64,65 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 60,58 TL

Motorin: 64,93 TL

LPG: 30,09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan tabelaya yansımaması için kullanılan bir vergi ayarlama mekanizmasıdır. Bu sistemde petrol fiyatı veya döviz kuru yükseldiğinde akaryakıta gelmesi gereken zam, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürülerek dengelenir. Böylece fiyat artışının tamamı tüketiciye yansıtılmaz.