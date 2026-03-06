Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon liranın üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Üretenin yanında olmaya, toprağın bereketini çiftçilerle birlikte büyütmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon lirayı üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Planlı üretimin bereketiyle 7,1 milyon ton pancarı üreterek ekonomimize güç katan tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."