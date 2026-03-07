Başkan Süleymanov, yatırım yapılacak araçlar listesinin oldukça geniş tutulacağını vurguladı. Geliştirilen portföy şunları kapsayacak:

• Kripto para birimleri.

• Dijital finansal varlıklar üzerine çalışan yüksek teknoloji şirketlerinin hisseleri.

• Kripto odaklı endeks fonları.

• Kripto varlıklarla benzer dinamik sergileyen diğer finansal araçlar.

TAKVİM BELLİ OLDU: İLK ADIM BAHAR AYLARINDA

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aliya Moldabekova, yatırım sürecinin nisan-mayıs aylarında fiilen başlayacağını açıkladı.

Moldabekova, bu adımın doğrudan büyük miktarlı kripto alımından ziyade, kripto para altyapısıyla ilgilenen şirketlerin seçilmesine odaklandığını belirtti. Şu anda bu altyapı şirketlerini belirleme süreci devam ediyor.

KAZAKİSTAN’IN EKONOMİK GÜCÜ

Bu yeni yatırım hamlesi, ülkenin halihazırdaki güçlü rezervlerinin küçük ama stratejik bir parçası olarak görülüyor. 1 Şubat itibarıyla Kazakistan’ın güncel mali tablosu şu şekilde:

• Merkez Bankası Altın ve Döviz Rezervleri: 69,40 milyar dolar.

• Kazakistan Milli Fonu Varlıkları: 65,23 milyar dolar.

Kazakistan'ın bu hamlesi, merkez bankalarının artık dijital varlıkları sadece bir risk olarak değil, portföy çeşitlendirmesi için bir fırsat olarak gördüğünün en güçlü kanıtı şeklinde yorumlanıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.