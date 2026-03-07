Dijital varlık yöneticisi 21Shares’in stratejisti Matt Mena’nın analizlerine göre piyasadaki mevcut tabloyu sadece teknik bir düzeltme olarak okumak yanıltıcı olabilir.

Piyasadaki satış baskısına rağmen Bitcoin ETF’lerinden (borsa yatırım fonları) büyük bir kaçış yaşanmadı.

Toplam varlıkların sadece yüzde 5 oranında gerilemesine rağmen, kurumsal yatırımcılar hâlâ yaklaşık 32 milyar dolarlık Bitcoin ETF varlığını elinde tutuyor.

Daha da önemlisi, son haftalık verilere göre ETF’lere 700 milyon doların üzerinde net giriş gerçekleşti.

Bu durum, büyük sermayenin mevcut fiyatları bir "dip alım" fırsatı olarak değerlendirdiğini kanıtlıyor.

SİYASETTEN JEOPOLİTİĞE: BİTCOİN’İN YENİ ROLÜ

Bitcoin’in yükseliş senaryosunu destekleyen üç ana sütun öne çıkıyor:

• Regülasyon Beklentisi: ABD’de Clarity Act (Dijital Varlık Piyasa Yapısı Yasası) için geri sayım başladı. Tahmin piyasaları, Başkan Trump’ın desteğiyle bu düzenlemenin yıl sonuna kadar yasalaşma ihtimalini yüzde 70 olarak fiyatlıyor.

• Dijital Güvenli Liman: Orta Doğu’da tırmanan ABD/İsrail-İran gerilimi, yatırımcıları geleneksel risklerden kaçmaya zorluyor. Matt Mena’ya göre Bitcoin, artık sadece bir spekülasyon aracı değil, kriz anlarında altını takip eden bir "dijital güvenli liman" kimliği kazanıyor.

• Yeni Kurumsal Dalga: 13F bildirimleri, son çeyrekte 456 yeni kurumsal yatırımcının piyasaya girdiğini gösterirken; Japonya’nın finans devi Daiwa Securities Group gibi küresel oyuncular yüz milyon dolarlık pozisyonlar açmaya devam ediyor.

"ALTININ BETA VERSİYONU" GECİKMELİ Mİ GELİYOR?

Geçmiş veriler (2016, 2018 ve 2020 yılları), Bitcoin'in altın fiyat hareketlerini birkaç aylık bir rötarla izlediğini gösteriyor.

Stratejistler, altının ulaştığı rekor seviyelerin ardından Bitcoin’in bu arayı kapatacak sert bir "beta hareketi" yapabileceği konusunda hemfikir.

Sonuç olarak kripto piyasasındaki sessizlik bir zayıflık belirtisi değil, kurumsal yatırımcıların jeopolitik risklere karşı tahkimat kurduğu bir hazırlık dönemi olabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.