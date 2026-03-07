Haftalık bazda yatırım fonları ortalama yüzde 1,22 oranında değer kaybederken, BES fonlarındaki kayıp yüzde 1,52 olarak kayıtlara geçti. Piyasalardaki genel çekilmeye rağmen bazı güvenli limanlar yatırımcısına sınırlı da olsa kazanç sağladı.

• Yatırım Fonları: Haftanın parlayan yıldızı yüzde 0,65 artışla "Para Piyasası" fonları olurken, en büyük darbeyi yüzde 4,27 kayıpla "Hisse Senedi Fonları" aldı.

• BES Fonları: Emeklilik tarafında ise "Kıymetli Madenler" fonları yüzde 0,61 yükselişle nefes aldırdı. Buna karşın "Endeks" fonları yüzde 6,05 gerileyerek haftanın en kötü performansını sergiledi.

HAFTANIN "EN"LERİ: KAZANDIRANLAR VE KAYBETTİRENLER

Fon bazlı hareketlerde uç değerler piyasadaki volatiliteyi (oynaklığı) gözler önüne serdi.

TEKNOLOJİ VE ALTIN TUTUNDU, ENDEKS FONLARI SARSILDI

Haftanın genelinde hisse senedi piyasalarındaki baskı, özellikle endeks odaklı emeklilik fonlarında ve agresif hisse senedi serbest fonlarında kendini hissettirdi.

Yatırımcıların risk iştahının azalmasıyla birlikte nakit benzeri araçlar (Para Piyasası) ve emtia (Kıymetli Madenler) daha dirençli bir duruş sergiledi.

Özellikle emeklilik tarafında teknoloji sektörüne odaklanan katılım fonunun pozitif ayrışması, sektörel bazda seçici hareketlerin önemini bir kez daha kanıtladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.