Mart ayının ilk haftasında Akbank hisseleri, kurumsal yatırımcıların stratejik hamlelerine sahne oldu.

Paylaşılan takas verilerine göre, haftanın toplam bilançosunda satıcıların alıcılara oranla çok daha agresif bir tavır sergilediği görülüyor.

SATIŞIN LİDERİ BANK OF AMERİCA

Haftalık bazda en dikkat çeken veri, satış tarafındaki konsantrasyon oldu. Bank of America (BofA), 7.668.171 lotluk net satış ve yüzde 28,26'lık pay ile satış listesinin en başında yer aldı.

BofA’yı, 6 milyon lotun üzerinde satışla Global Menkul ve yaklaşık 4,2 milyon lotla Ak Yatırım izledi.

İlk 5 satıcının toplamda 25 milyon lottan fazla çıkış yapması, kurumsal tarafta belirgin bir kâr realizasyonu veya pozisyon azaltımı olarak yorumlandı.

ALICI TARAFINDA "PARÇALI" GÖRÜNÜM

Alıcı tarafında ise daha dağınık bir yapı hakim. Garanti Yatırım 3,7 milyon lot ile en büyük alıcı konumundayken, onu İnfo ve Deniz Yatırım takip etti.

Ancak dikkat çekici olan nokta, "diğer" kategorisindeki küçük/orta ölçekli yatırımcıların toplam alımların yüzde 50,36'sını oluşturması.

Bu durum, büyük kurumların (ilk 5 satıcı) boşalttığı pozisyonların, daha küçük ölçekli yatırımcılar tarafından karşılandığını gösteriyor.

HAFTALIK NET BİLANÇO: -11,5 MİLYON LOT

Haftanın genel özeti olan "net" verisi, AKBNK için zorlu bir tabloyu ortaya koyuyor:

• İlk 5 Alıcı Toplamı: 13.472.046 lot

• İlk 5 Satıcı Toplamı: -25.020.644 lot

• Net Fark: -11.548.598 lot

Finansal piyasalarda ilk 5 kurumun satış ağırlıklı olması (para çıkışı), genellikle hisse fiyatı üzerinde bir baskı oluşturur.

Özellikle maliyet verilerine bakıldığında, satıcıların ortalama 72-73 TL bandında yoğunlaştığı, alıcıların ise 77-78 TL gibi daha yüksek maliyetlerle kağıda girdiği görülüyor.

Önümüzdeki günlerde bu satış baskısının durulup durulmayacağı, AKBNK’nın kısa vadeli yönü için belirleyici olacak.

