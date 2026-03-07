Yatırımcıların odak noktasında olan 2025 yılı son çeyrek finansal sonuçları için kritik viraja girildi. Önümüzdeki üç gün boyunca Borsa İstanbul'da işlem gören önemli şirketler, yılın son çeyreğine dair performans verilerini kamuoyuyla paylaşacak.
9 MART 2026 PAZARTESİ
Haftanın ilk işlem gününde perakende, sanayi ve holding sektörlerinden şu şirketlerin bilanço açıklaması bekleniyor:
Alarko Holding (ALARK)
Şok Marketler (SOKM)
Kalekim Kimyevi Maddeler (KLKIM)
BIZIM Toptan Satış Mağazaları (BIZIM)
Armada Gıda (ARMGD)
10 MART 2026 SALI
Gıda ve taşımacılık devlerinin finansal tablolarını sunacağı Salı gününün programı şöyle:
Ülker Bisküvi (ULKER)
Park Elektrik (PRKME)
GÜR-SEL Turizm (GRSEL)
11 MART 2026 ÇARŞAMBA (FİNAL GÜNÜ)
Bilanço döneminin resmi kapanış gününde ise teknoloji, enerji ve perakende sektöründen kritik veriler gelecek:
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)
Kafein Yazılım (KFEIN)
QUA Granite (QUAGR)
Turcas Holding (TRCAS)
Besler Gıda (BESLR)