02–06 Mart 2026 haftasında Borsa İstanbul’un en çok konuşulan hisselerinden biri olan SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), aracı kurumlar arasındaki yoğun el değişimiyle hareketli bir süreci geride bıraktı.

Haftalık verilere bakıldığında, piyasada satıcıların alıcılara oranla daha baskın olduğu ve kurumsal bazda keskin bir ayrışmanın yaşandığı görüldü.

SATIŞ TARAFINDA AK YATIRIM TEK BAŞINA DOMİNE ETTİ

Haftanın en dikkat çeken verisi, satıcılar tarafındaki yoğunlaşma oldu.

Ak Yatırım, tek başına 113,95 milyon TL’lik devasa bir net satış gerçekleştirerek toplam satış pastasındaki payın yüzde 75,88’ini oluşturdu.

ALICI TARAFINDA LİDER TEB VE ÜNLÜ CO.

Satıcı kanadındaki dev blok satışa karşı, alıcı tarafı daha parçalı bir görünüm sergiledi.

Haftanın en iştahlı alıcısı TEB olurken, kurum 41,43 milyon TL’lik net alımla dikkat çekti.

NET FARK 30 MİLYON TL EKSİDE

02-06 Mart tarihleri arasında gerçekleşen işlemlerde ilk 5 alıcının toplamı 109,9 milyon TL olurken, ilk 5 satıcının toplamı 140,6 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Bu durum haftalık bazda yaklaşık 30,7 milyon TL’lik bir net çıkış yaşandığını gösterdi.

