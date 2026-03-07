Borsa İstanbul'un savunma sanayi devi ASELS pay piyasasında, 2 Mart - 6 Mart 2026 haftasında gerçekleşen işlemler neticesinde alıcı ve satıcı dengesi belli oldu. Haftalık bazda para girişinin pozitif seyrettiği hissede, yabancı kurumlardan gelen güçlü alımlar dikkat çekti.

PARA GİRİŞİ POZİTİF SEYRETTİ

Haftalık veriler incelendiğinde, ilk 5 alıcının toplam hacmi 16.391.202 lot olarak gerçekleşirken, ilk 5 satıcının hacmi -15.532.689 lot seviyesinde kaldı. Bu veriler doğrultusunda haftalık net giriş 858.513 lot olarak kaydedildi.

ALICILAR TARAFINDA "YABANCI" AĞIRLIĞI

Haftanın en büyük alıcısı, toplam alımların %49,26'sını tek başına gerçekleştiren Bank of America oldu. Kurum, 335,211 maliyetle 9.068.439 lot net alım yaptı. Diğer önemli alıcılar ise şunlar:

HSBC: 3.645.392 lot (%19,80)

Deniz Yatırım: 1.996.173 lot (%10,84)

Yatırım Finansman: 1.031.525 lot (%5,60)

İnfo Yatırım: 649.673 lot (%3,53)

SATICILAR CEPHESİNDE TEB VE AK YATIRIM ÖNDE

Hissenin satıcı tarafında ise TEB Yatırım toplam satışların %49,39'unu üstlenerek ilk sırada yer aldı. Kurumun haftalık net satışı 332,015 maliyetle -9.092.380 lot olarak gerçekleşti. TEB Yatırım'ı şu kurumlar takip etti:

Ak Yatırım: -2.091.167 lot (%11,36)

Garanti Yatırım: -1.929.792 lot (%10,48)

Halk Yatırım: -1.428.917 lot (%7,76)

Oyak Yatırım: -990.433 lot (%5,38)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.