BMS Birleşik Metal Sanayi (BMSTL) pay piyasasında 2 Mart - 6 Mart 2026 haftasını kapsayan aracı kurum dağılımı verilerine göre, hissede güçlü bir para girişi gerçekleşti. Haftalık bazda alıcıların iştahlı olduğu tabloda, Bank of America ve İş Yatırım'ın sürükleyici rolü öne çıktı.

BMSTL HAFTAYI GÜÇLÜ TAMAMLADI: 1,6 MİLYON LOTLUK PARA GİRİŞİ

BMSTL hisselerinde hafta boyunca gerçekleşen işlemlerde net bir alım ağırlığı gözlemlendi. İlk 5 alıcı kurum toplamda 4.175.726 lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun hacmi 2.548.474 lot seviyesinde kaldı. Bu veriler ışığında, haftalık net para girişi +1.627.252 lot olarak gerçekleşti.

ALICI TARAFINDA BANK OF AMERİCA VE İŞ YATIRIM LİDER

Hissedeki pozitif para akışının %68'inden fazlası iki kurum üzerinden sağlandı:

Bank of America: 75,325 maliyetle 1.686.522 lot net alım yaparak toplam alımların %39,65'ini tek başına üstlendi.

İş Yatırım: 1.241.797 lot (%29,19) ile alım tarafında ikinci güçlü kurum oldu.

Garanti BBVA Yatırım: 790.590 lot (%18,59) alım gerçekleştirdi.

Ünlü Menkul (%8,42) ve Deniz Yatırım (%2,32) alıcı listesinin diğer önemli kurumları arasında yer aldı.

SATICI CEPHESİNDE KAMU BANKALARI AĞIRLIKTA

Haftalık satış hacminin önemli bir kısmı kamu bankalarına ait aracı kurumlar üzerinden gerçekleşti:

Ziraat Yatırım: Toplam satışların %17,74'ünü temsil eden -754.629 lot çıkış ile ilk sırada yer aldı.

Halk Yatırım: -552.413 lot (%12,99) net satış gerçekleştirdi.

Vakıf Yatırım: -531.635 lot (%12,50) ile satış tarafında dikkat çekti.

İnfo Yatırım (%9,64) ve Midas Menkul Değerler (%7,05) haftayı satıcılı kapatan diğer kurumlar oldu.

Haftalık takas ve aracı kurum verileri, BMSTL hissesinde bireysel ve küçük yatırımcı satışlarının ("Diğer" satıcı grubu %40,09), kurumsal ve yabancı alıcılar (Bank of America ve İş Yatırım) tarafından güçlü bir şekilde karşılandığını ortaya koyuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.