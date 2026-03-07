Mart ayının ilk haftası itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında rekabet devam ediyor.

Faiz oranları yüzde 40 ile yüzde 44 bandında değişkenlik gösterirken, 1 milyon TL'lik ana paranın vadesine ve bankasına göre sunduğu net kazanç 30 bin TL sınırına yaklaştı.

Güncel listeye göre en yüksek hoş geldin faizini sunan kurum Alternatif Bank oldu.

Yüzde 44 faiz oranıyla öne çıkan banka, 32 günlük vadede 20.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki yatırımlar için bu avantajı sağlıyor.

Alternatif Bank'ın 1 milyon TL için sunduğu net kazanç 27.549,05 TL olarak hesaplanıyor.

MART 2026 MEVDUAT GETİRİ TABLOSU (32 GÜNLÜK VADEDE 1 MİLYON TL İÇİN)

DİJİTAL BANKACILIK VE GÜNLÜK HESAPLAR REVAÇTA

Dijital bankacılık tarafında CEPTETEB ve ON Plus yüzde 43 faiz oranı ile dikkat çekiyor.

Her iki kurumda da 1 milyon TL'nin aylık net getirisi 31.574,49 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Odea (Oksijen Hesap) ise yüzde 43,25 faiz oranıyla yüksek oranlı bankalar arasında yerini koruyor.

BÜYÜK BANKALARDA MEVDUAT YARIŞI

Geleneksel ve yaygın ağa sahip bankalarda ise oranlar yüzde 40 ile yüzde 40,25 arasında şekilleniyor:

• DenizBank ve QNB: Yüzde 40,25 faiz oranıyla 1 milyon TL’ye 29.112,33 TL net kazanç sunuyor.

• ING (Turuncu Hesap): Yüzde 40 faiz oranıyla 29.340,63 TL getiri sağlıyor.

• Akbank: Yüzde 40 faiz oranıyla aylık net 28.931,51 TL kazanç imkanı tanıyor.

Not: Bankaların sunduğu net kazançlar arasındaki farklar; valör uygulamaları, hesaplama yöntemleri (günlük/standart vadeli) ve stopaj kesintilerinden kaynaklanabilmektedir. Yatırım yapmadan önce bankaların sunduğu "hoş geldin" süresini ve limit şartlarını kontrol etmek kritik önem taşıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.