Yeni düzenlemeyle birlikte Türk şirketlerinin yurt dışında satın aldığı marka ve şirketlerin operasyonel giderleri devlet güvencesine alınıyor.

• Ofis ve Kira Desteği: Satın alınan markaların yurt dışı birimlerine ait kira giderleri ile paylaşımlı ofis üyelik ücretleri, birim başına yıllık 7 milyon 500 bin TL’ye kadar yüzde 50 oranında desteklenecek.

• Küresel Tanıtım Atağı: Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ülke başına yıllık 9 milyon 500 bin TL limit belirlendi. Birimi olmayan ancak marka tescili bulunan şirketler için ise bu destek yıllık 15 milyon TL’ye kadar çıkabilecek.

• Süre ve Kapsam: Şirketler kira desteğinden ülke bazlı 4 yıl, tanıtım desteğinden ise toplam 4 yıl boyunca yararlanabilecek.

TEKNOLOJİ TRANSFERİNE "MALİ KÖPRÜ"

Türkiye’nin katma değerli ihracat vizyonu doğrultusunda, ileri teknolojiye sahip yabancı şirketlerin satın alınması özel bir parantezle destekleniyor.

• Danışmanlık Desteği: Teknoloji transferi sağlayacak şirket alımlarında hukuki ve mali danışmanlık giderleri için yıllık 28 milyon TL limitli yüzde 50 destek sunulacak.

• Faiz Giderlerinde Büyük Artış: Satın alma operasyonları için kullanılan kredilerde faiz desteği limiti 45 milyon TL’den 171 milyon TL’ye çıkarıldı. TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredilerinde ise 2 puanlık faiz desteği sağlanacak.