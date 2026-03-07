Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların dünya pazarlarındaki hakimiyetini artırmak ve "Made in Türkiye" imajını perçinlemek amacıyla "şirket ve MARKA alım desteği" mekanizmasında tarihi bir genişlemeye gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Türk firmalarının yurt dışındaki giderlerinin yarısı finanse edilecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte Türk şirketlerinin yurt dışında satın aldığı marka ve şirketlerin operasyonel giderleri devlet güvencesine alınıyor.
• Ofis ve Kira Desteği: Satın alınan markaların yurt dışı birimlerine ait kira giderleri ile paylaşımlı ofis üyelik ücretleri, birim başına yıllık 7 milyon 500 bin TL’ye kadar yüzde 50 oranında desteklenecek.
• Küresel Tanıtım Atağı: Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ülke başına yıllık 9 milyon 500 bin TL limit belirlendi. Birimi olmayan ancak marka tescili bulunan şirketler için ise bu destek yıllık 15 milyon TL’ye kadar çıkabilecek.
• Süre ve Kapsam: Şirketler kira desteğinden ülke bazlı 4 yıl, tanıtım desteğinden ise toplam 4 yıl boyunca yararlanabilecek.
TEKNOLOJİ TRANSFERİNE "MALİ KÖPRÜ"
Türkiye’nin katma değerli ihracat vizyonu doğrultusunda, ileri teknolojiye sahip yabancı şirketlerin satın alınması özel bir parantezle destekleniyor.
• Danışmanlık Desteği: Teknoloji transferi sağlayacak şirket alımlarında hukuki ve mali danışmanlık giderleri için yıllık 28 milyon TL limitli yüzde 50 destek sunulacak.
• Faiz Giderlerinde Büyük Artış: Satın alma operasyonları için kullanılan kredilerde faiz desteği limiti 45 milyon TL’den 171 milyon TL’ye çıkarıldı. TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredilerinde ise 2 puanlık faiz desteği sağlanacak.