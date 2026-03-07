Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik sürdürdüğü hava ve deniz saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye, yaralananların sayısının ise 798'e ulaştığı duyuruldu.

Başta başkent Beyrut olmak üzere İsrail’in bölgedeki saldırıları sürerken, yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini aktardı.