Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin enerji piyasalarını sarsmasıyla birlikte Türkiye’deki araç sahiplerini üzecek haber geldi. Brent petrol fiyatlarındaki rekor artış, akaryakıt tabelalarına "çifte zam" olarak yansımaya devam ediyor. Hem benzine hem de motorine yeni zamlar yolda.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki tırmanan gerilim, küresel enerji koridorlarını doğrudan etkiledi.

Özellikle İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatması, gemi trafiğinde aksamalara ve tedarik zincirinde ciddi endişelere yol açtı.

Bu durum, petrol fiyatlarının son yılların en agresif yükselişini sergilemesine neden oldu.

Benzin ve motorinde çifte zam alarmı! Tarih verildi: Akaryakıt fiyatları yine değişiyor 1

SALI GÜNÜNE DİKKAT! BEKLENEN ZAM MİKTARLARI

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre 10 Mart Salı günü akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yapılacak.

Salı günü motorine 2,14 TL, benzine ise 1,54 TL zam bekleniyor. Eşel mobil uygulaması devreye girdiği için motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak.

Benzin ve motorinde çifte zam alarmı! Tarih verildi: Akaryakıt fiyatları yine değişiyor 2

EŞEL MOBİL DEVREDE: ZAMLAR ÖTV İLE FRENLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, artan fiyatların enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Eşel Mobil Sistemi’ni yeniden aktif hale getirdi.

Bu sistem sayesinde, gelmesi beklenen dev zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ÖTV gelirlerinden karşılanarak pompaya yansıtılmayacak.

7 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 59.89 TL
Motorin litre fiyatı: 64.70 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL

Benzin ve motorinde çifte zam alarmı! Tarih verildi: Akaryakıt fiyatları yine değişiyor 3

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 59.73 TL
Motorin litre fiyatı: 64.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Benzin ve motorinde çifte zam alarmı! Tarih verildi: Akaryakıt fiyatları yine değişiyor 4

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 65.81 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL

Benzin ve motorinde çifte zam alarmı! Tarih verildi: Akaryakıt fiyatları yine değişiyor 5

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 61.13 TL
Motorin litre fiyatı: 66.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 59.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 37.26
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 49.41
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.46
Gazyağı 81.72

PETROL FİYATLARINDA 6 YILIN ZİRVESİ

Haftayı 93,04 dolar seviyesinden kapatan Brent petrol, haftalık bazda yüzde 28,37 oranında değer kazandı.

Bu yükseliş, Nisan 2020’den bu yana kaydedilen en güçlü haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERİran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 6 bin 668 sivil birim hedef alındıİran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 6 bin 668 sivil birim hedef alındı
PARTNERYatırımcının gözü 2025/12 bilançolarında! Bu hafta hangi şirketler bilançolarını açıklayacak?Yatırımcının gözü 2025/12 bilançolarında! Bu hafta hangi şirketler bilançolarını açıklayacak?