ABD ve İsrail ile İran arasındaki tırmanan gerilim, küresel enerji koridorlarını doğrudan etkiledi.

Özellikle İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatması, gemi trafiğinde aksamalara ve tedarik zincirinde ciddi endişelere yol açtı.

Bu durum, petrol fiyatlarının son yılların en agresif yükselişini sergilemesine neden oldu.

SALI GÜNÜNE DİKKAT! BEKLENEN ZAM MİKTARLARI

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre 10 Mart Salı günü akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yapılacak.

Salı günü motorine 2,14 TL, benzine ise 1,54 TL zam bekleniyor. Eşel mobil uygulaması devreye girdiği için motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak.

EŞEL MOBİL DEVREDE: ZAMLAR ÖTV İLE FRENLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, artan fiyatların enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Eşel Mobil Sistemi’ni yeniden aktif hale getirdi.

Bu sistem sayesinde, gelmesi beklenen dev zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ÖTV gelirlerinden karşılanarak pompaya yansıtılmayacak.

7 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 59.89 TL

Motorin litre fiyatı: 64.70 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 59.73 TL

Motorin litre fiyatı: 64.54 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 65.81 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 61.13 TL

Motorin litre fiyatı: 66.09 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

PETROL FİYATLARINDA 6 YILIN ZİRVESİ

Haftayı 93,04 dolar seviyesinden kapatan Brent petrol, haftalık bazda yüzde 28,37 oranında değer kazandı.

Bu yükseliş, Nisan 2020’den bu yana kaydedilen en güçlü haftalık artış olarak kayıtlara geçti.