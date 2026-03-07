Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin enerji piyasalarını sarsmasıyla birlikte Türkiye’deki araç sahiplerini üzecek haber geldi. Brent petrol fiyatlarındaki rekor artış, akaryakıt tabelalarına "çifte zam" olarak yansımaya devam ediyor. Hem benzine hem de motorine yeni zamlar yolda.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki tırmanan gerilim, küresel enerji koridorlarını doğrudan etkiledi.
Özellikle İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatması, gemi trafiğinde aksamalara ve tedarik zincirinde ciddi endişelere yol açtı.
Bu durum, petrol fiyatlarının son yılların en agresif yükselişini sergilemesine neden oldu.
SALI GÜNÜNE DİKKAT! BEKLENEN ZAM MİKTARLARI
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre 10 Mart Salı günü akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yapılacak.
Salı günü motorine 2,14 TL, benzine ise 1,54 TL zam bekleniyor. Eşel mobil uygulaması devreye girdiği için motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak.
EŞEL MOBİL DEVREDE: ZAMLAR ÖTV İLE FRENLENİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, artan fiyatların enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Eşel Mobil Sistemi’ni yeniden aktif hale getirdi.
Bu sistem sayesinde, gelmesi beklenen dev zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ÖTV gelirlerinden karşılanarak pompaya yansıtılmayacak.
7 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 59.89 TL
Motorin litre fiyatı: 64.70 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 59.73 TL
Motorin litre fiyatı: 64.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 65.81 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 61.13 TL
Motorin litre fiyatı: 66.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
PETROL FİYATLARINDA 6 YILIN ZİRVESİ
Haftayı 93,04 dolar seviyesinden kapatan Brent petrol, haftalık bazda yüzde 28,37 oranında değer kazandı.
Bu yükseliş, Nisan 2020’den bu yana kaydedilen en güçlü haftalık artış olarak kayıtlara geçti.