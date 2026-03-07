Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı uzun süredir altın ve gümüşteydi. Ancak son bir ayda tablo değişti. Sanayi metalleri arasında öne çıkan alüminyum, güçlü yükselişiyle dikkat çekerken, dev yatırım bankası Morgan Stanley’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Bir Ayda Çift Haneli Artış

Alüminyum fiyatı son bir ayda yaklaşık %10’un üzerinde yükselerek 3.400 dolar/ton seviyesinin üzerine çıktı. Aynı dönemde:

Ons altın yaklaşık %4 – %6 arası prim yaptı

Gümüşte yükseliş daha sınırlı kaldı

Bu tablo, kısa vadede en güçlü performansın sanayi metalinde gerçekleştiğini gösterdi.

Morgan Stanley: Arz Sıkışıklığı Devam Ediyor

Morgan Stanley analistlerine göre yükselişin arkasında üç temel neden var:

Çin kaynaklı üretim sınırlamaları

Enerji maliyetlerinin yüksek seyri

Küresel sanayi talebinde toparlanma beklentisi

Banka, özellikle stok seviyelerinin düşük kalmasının fiyatları desteklediğini vurguluyor. Raporda, arz tarafındaki kırılganlığın sürmesi halinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceği ifade ediliyor.

Altın ve Gümüşten Neden Ayrıştı?

Altın daha çok jeopolitik riskler ve faiz beklentileriyle hareket ederken, alüminyum doğrudan sanayi üretimi ve büyüme beklentilerine duyarlı. Küresel büyüme umudunun güçlenmesi, yatırımcıların sanayi metallerine yönelmesini sağladı.

Bu nedenle son bir ayda “güvenli liman” yerine “büyüme teması” fiyatlandı.

Devamı Gelebilir mi?

Analistler teknik olarak 3.450 – 3.500 dolar bandının kritik direnç bölgesi olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş ivmesinin hızlanabileceği konuşuluyor. Olası geri çekilmelerde ise 3.250 dolar seviyesi ilk destek konumunda.

Kısa vadede volatilite yüksek olsa da, sanayi metallerindeki momentumun altın ve gümüşe kıyasla daha güçlü olduğu görülüyor.

