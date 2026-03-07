İran ile yaşanan çatışmaların Doğu Akdeniz’e sıçraması, ülkeleri alarma geçirdi. Avrupa’dan sonra Türkiye’den de hazırlık açıklaması geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, "F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" denildi.
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA | Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır