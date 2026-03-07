Şirket 2025 yılını yaklaşık 1,44 milyar TL net zarar ile kapattı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre net kârdaki değişim oranı yüzde 74 düşüş olarak kaydedildi. Özellikle finansman giderleri ve operasyonel kârlılıktaki daralma, alt satırdaki tabloyu baskıladı.

Faaliyet kârı tarafında da sert bir gerileme var. 2024/12 döneminde 233,9 milyon TL seviyesinde bulunan faaliyet kârı, 2025/12’de 40 milyon TL’ye kadar geriledi. Bu da operasyonel performansta ciddi bir zayıflamaya işaret ediyor.

FAVÖK VE HASILAT TARAFI DA ZAYIF

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yıllık bazda yüzde 21 düşüşle yaklaşık 702,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kârda da yüzde 32’lik daralma dikkat çekiyor.

Hasılat ise yıllık bazda yüzde 10 gerileyerek 6,4 milyar TL seviyesine indi. Cirodaki düşüş sınırlı görünse de, kârlılık kalemlerindeki daha sert daralma marj baskısının arttığını gösteriyor.

BİLANÇODA NAKİT VE ÖZKAYNAK GERİLEMESİ

Bilanço tarafında nakit ve nakit benzerleri yüzde 58 düşüşle 282 milyon TL seviyesine gerilerken, özkaynaklarda da yüzde 33’lük bir azalış dikkat çekti.

Net borç 1,8 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Şirketin FD/FAVÖK oranının 20 seviyesinin üzerinde olması, mevcut operasyonel kârlılıkla birlikte çarpan tarafında da baskının sürdüğünü gösteriyor.

HİSSE TARAFINDA BEKLENTİ NE OLUR?

Zayıflayan kârlılık, artan zarar ve gerileyen nakit pozisyonu, kısa vadede hisse üzerinde baskı oluşturabilecek başlıklar olarak öne çıkıyor.

Ancak piyasa tepkisinin, şirketin ileriye dönük beklentileri ve sektör dinamikleriyle şekilleneceği unutulmamalı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.