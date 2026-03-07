Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararlarıyla Türk diplomasisinde kritik görev değişimleri yaşandı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği görevine getirildi.
Atama kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Fahrettin Altun, kendisine tevdi edilen görevden dolayı onur duyduğunu belirtti. Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum. Bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azimle ifa edeceğim."
Kaynak: AA | Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır