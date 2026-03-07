Atama kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Fahrettin Altun, kendisine tevdi edilen görevden dolayı onur duyduğunu belirtti. Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum. Bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azimle ifa edeceğim."