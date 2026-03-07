Haftaya 12.987,42 puandan başlayan BIST 100, jeopolitik risklerin tırmanmasıyla en düşük 12.746,23 seviyesini test etti. Özellikle bankacılık sektöründeki sert satışlar dikkat çekti.

SEKTÖREL BAZDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Savaşın yayılma endişesi, lokomotif sektörlerde çift haneli kayıpları beraberinde getirdi:

• Bankacılık Endeksi: Haftanın en çok düşüş göreni oldu (-yüzde 16,4).

• Holding Endeksi: Yüzde 9,04 değer kaybetti.

• Sanayi Endeksi: Diğerlerine göre daha dirençli kalsa da yüzde 2,7 geriledi.

HAFTANIN "EN"LERİ: KAZANDIRANLAR VE KAYBETTİRENLER

Piyasadaki genel düşüşe rağmen, bazı hisseler pozitif ayrışmayı başardı. İşte 2-6 Mart haftasının karnesi:

Zirveye Çıkanlar:



• Katılım Evim (KTLEV): yüzde 29,98 artışla haftanın şampiyonu oldu.

• Tüpraş (TUPRS): Enerji fiyatlarındaki hareketlilikle yüzde 18,08 değer kazandı.

• Destek Finans Faktoring (DSTKF): yüzde 15,56 prim yaparak yükselişini sürdürdü.

Sert Düşenler:



• Kiler Holding (KLRHO): yüzde 40,87 kayıpla haftanın en çok değer kaybedeni oldu.

• Borusan Boru (BRSAN): yüzde 24,5 oranında geriledi.

• Yapı Kredi Bankası (YKBNK): yüzde 18,34 düşüşle bankacılık sektöründeki satış baskısını hissetti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 276.75 15.681.895.137,50 % -2.64 18:10 TUPRS 258 15.622.859.734,30 % 4.54 18:10 ASELS 333.5 11.659.170.492,25 % -3.33 18:10 AKBNK 74.05 8.980.330.520,30 % -6.97 18:10 ISCTR 14.22 6.905.437.699,16 % -5.07 18:10 Tüm Hisseler

