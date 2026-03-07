Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen savaş haberleriyle sarsılırken, Borsa İstanbul (BIST 100) haftayı derin bir negatif ayrışmayla tamamladı. ABD ve İsrail’in İran ile girdiği sıcak çatışma ortamı, yatırımcıların risk iştahını bıçak gibi keserken, endeks haftalık bazda yüzde 6,74 değer kaybederek 12.792,81 puana geriledi.
Haftaya 12.987,42 puandan başlayan BIST 100, jeopolitik risklerin tırmanmasıyla en düşük 12.746,23 seviyesini test etti. Özellikle bankacılık sektöründeki sert satışlar dikkat çekti.
SEKTÖREL BAZDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ
Savaşın yayılma endişesi, lokomotif sektörlerde çift haneli kayıpları beraberinde getirdi:
• Bankacılık Endeksi: Haftanın en çok düşüş göreni oldu (-yüzde 16,4).
• Holding Endeksi: Yüzde 9,04 değer kaybetti.
• Sanayi Endeksi: Diğerlerine göre daha dirençli kalsa da yüzde 2,7 geriledi.
HAFTANIN "EN"LERİ: KAZANDIRANLAR VE KAYBETTİRENLER
Piyasadaki genel düşüşe rağmen, bazı hisseler pozitif ayrışmayı başardı. İşte 2-6 Mart haftasının karnesi:
Zirveye Çıkanlar:
• Katılım Evim (KTLEV): yüzde 29,98 artışla haftanın şampiyonu oldu.
• Tüpraş (TUPRS): Enerji fiyatlarındaki hareketlilikle yüzde 18,08 değer kazandı.
• Destek Finans Faktoring (DSTKF): yüzde 15,56 prim yaparak yükselişini sürdürdü.
Sert Düşenler:
• Kiler Holding (KLRHO): yüzde 40,87 kayıpla haftanın en çok değer kaybedeni oldu.
• Borusan Boru (BRSAN): yüzde 24,5 oranında geriledi.
• Yapı Kredi Bankası (YKBNK): yüzde 18,34 düşüşle bankacılık sektöründeki satış baskısını hissetti.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.