Dünya yeni bir sınavdan geçerken, yatırım araçları da sınanıyor. Bir haftalık savaş fiyatlaması karşılaştırmasında borsadan Brent petrole, emtialardan Bitcoin’e ve döviz kurlarına dikkat çeken hareketler yaşandı.

Geçen bir haftalık süreçte savaşın en somut etkisi petrol fiyatlarındaki patlama ve borsalardaki sert geri çekilme oldu.

Altının "güvenli liman" rolünü bu kez tam olarak sergileyememesi ve Bitcoin’in pozitif ayrışması, bu savaşın finansal okumasında ezberleri bozan bir gelişme olarak kayda geçti.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE BİRİNCİ

Savaş tamtamlarının en çok sarstığı mecralardan biri Borsa İstanbul oldu.

Belirsizlik ortamında satışların derinleştiği endeks, haftalık bazda yüzde 7,82 oranında değer kaybetti. Günlük kaybın yüzde 2,19 olarak kaydedildiği piyasada, endeks 12.792,81 seviyesine kadar geriledi.

PETROL FİYATLARI ALEV ALDI: HAFTALIK YÜZDE 27,85 ARTIŞ

Çatışmaların enerji koridorlarına sıçrama endişesi, Brent petrolü zirveye taşıdı.

Operasyonun başlamasından bu yana petrol fiyatları haftalık bazda yüzde 27,85 gibi devasa bir yükseliş gösterdi.

Varil fiyatının 90,8 dolara ulaştığı piyasada, aylık artış oranı ise yüzde 34,78'i buldu.

GÜVENLİ LİMAN BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI: ALTIN VE GÜMÜŞTE SAVAŞ ŞAŞKINLIĞI

Normal şartlarda jeopolitik risklerden beslenmesi beklenen emtia piyasası bu kez ters köşe yaptı:

• Ons Altın: Yatırımcıların sığınması beklenen altın, haftalık bazda yüzde 0,83 oranında hafif bir düşüş yaşayarak 5153,44 seviyesinde seyretti.

• Ons Gümüş: Gümüşteki kayıp altına göre daha belirgin oldu; haftalık bazda yüzde 5,61 değer kaybeden gümüş, haftayı 83,86 seviyesinde kapattı.

KRİPTO VE DÖVİZDE DURUM: BTC DİRENİYOR

Riskli varlıklar kategorisinde yer alan kripto para piyasası, beklentilerin aksine haftayı pozitif kapattı:

• Bitcoin: Savaş haberlerine rağmen haftalık bazda yüzde 1,47 yükseliş kaydederek 67.865 dolar seviyesine tutundu.

• Döviz Kurları: Savaş sıcaklığının yaşandığı ilk haftada dolar 44 lira sınırına çıktı. Dolar/TL haftayı yüzde 0,42’lik sınırlı bir artışla 44.06 seviyesinden kapatırken, euro tarafında haftalık yüzde 1,35’lik bir gerileme görüldü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.