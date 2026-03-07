Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safran, sınırlı bölgelerde yetişiyor. Safranın üretim süreci oldukça zahmetli. Yaklaşık 1 kilogram safran elde edebilmek için ortalama 150 bin çiçek toplanması gerekiyor. Bu nedenle kaliteli safranın gram fiyatı yüzlerce liraya kadar ulaşabiliyor.

Uluslararası piyasalarda safranın kilogram fiyatı 3.000 ile 10.000 dolar arasında değişebiliyor. 2026 yılı başı itibarıyla ise safranın kilogram fiyatının kaliteye bağlı olarak 600 bin TL ile 900 bin TL arasında olduğu belirtiliyor.

BEYAZ TRÜF MANTARI

Avrupa’da özellikle İtalya’da yetişen beyaz trüf mantarı da dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri olarak biliniyor. Nadir bulunması ve kısa hasat dönemi nedeniyle fiyatı oldukça yüksek olan beyaz trüf mantarının kilosu bazı dönemlerde binlerce dolara kadar çıkabiliyor.

Ortalama fiyatın kilogram başına 3.000 – 7.000 dolar aralığında olduğu belirtilirken, genellikle 100 gramlık porsiyonlar halinde satılan bu mantarın fiyatı piyasa koşullarına göre 100 gram için 2.500 TL seviyelerine kadar ulaşabiliyor.

MATSUTAKE MANTARI

Japon mutfağının en değerli ürünlerinden biri olan matsutake mantarı da fiyatıyla dikkat çekiyor. Doğada nadir bulunması nedeniyle bu mantarın kilosu zaman zaman 2.000 doların üzerine çıkabiliyor.

Uluslararası piyasalarda matsutake mantarının kilogram fiyatı genellikle 1.000 ile 2.000 dolar arasında değişiyor. Türkiye’den Japonya’ya ihraç edilen matsutake mantarlarının kilogram fiyatının ise 85 – 100 dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

VANİLYA

Doğal vanilya da dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Üretimin sınırlı olması ve iklim koşullarına bağlı olarak verimin değişmesi, vanilya fiyatlarının zaman zaman ciddi şekilde yükselmesine neden oluyor.

Uluslararası piyasalarda doğal vanilyanın kilogram fiyatı ortalama 500 – 600 dolar bandında seyrediyor.

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Uzmanlara göre bu ürünlerin yüksek fiyatlara ulaşmasının başlıca nedenleri arasında nadir bulunmaları, üretim süreçlerinin oldukça zahmetli olması, hasat dönemlerinin kısa sürmesi ve küresel talebin yüksek olması yer alıyor.

Sınırlı üretim ve artan talep nedeniyle bazı özel gıda ve baharatların fiyatları zaman zaman altın fiyatlarıyla yarışacak seviyelere kadar çıkabiliyor.