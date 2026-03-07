Şebekenin, Telegram ve X (Twitter) platformlarını kullanarak küçük yatırımcıları yönlendirdiği ve hisse fiyatlarını yapay şekilde yükselttiği saptandı:

Kullanılan Mecralar: "Borsa Dostlar Konağı", "Hektor As" Telegram hesapları ve "@hektoras58" X adresi üzerinden manipülatif paylaşımlar yapıldı.

PRKAB Hissesi: 2021 yılında 12,24 TL olan hisse, yaklaşık üç ayda %576 artırılarak 82,83 TL’ye çıkarıldı; bu süreçte işlem hacmi %143 arttı.

DOBUR Hissesi: Ekim-Aralık 2021 döneminde 28,23 TL seviyesindeki hisse, manipülasyonla 300 TL seviyesine kadar yükseltildi.

Haksız Kazanç: Şebekenin DOBUR hissesinden 32 milyon TL, PRKAB hissesinden ise 146 milyon TL olmak üzere toplam 180 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.

HAPİS İSTEMİ VE SUÇLAMALAR

İddianamede, örgüt liderleri olduğu belirtilen Hikmet Yurtbay ve Onur Yılmaz ile diğer şüpheliler için ağır cezalar talep edildi:

Cezai Talep: Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Operasyon Geçmişi: Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen operasyonla yakalanan 17 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi yargı önüne çıkacak.

Kaynak: Sabah Gazetesi