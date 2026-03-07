Haftanın en çok kazandıran varlığı ham petrol oldu.

Ham Petrol: Haftalık bazda %38,78 oranında devasa bir artış göstererek 90,9 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Bitcoin: Kripto para piyasasında Bitcoin, %1,69 kazançla 67.985 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor.

Dolar: Döviz cephesinde dolar, sınırlı bir yükselişle %0,42 kazandırdı ve haftayı 44 TL seviyesinden tamamladı.

BORSA VE DEĞERLİ METALLERDE KAYIP HAFTASI

Altın, gümüş ve borsa yatırımcıları bu haftayı negatif bölgede kapattı.

Borsa İstanbul: Haftalık bazda %7’den fazla değer kaybederek 12.792,81 puana geriledi.

Altın: Ons altın %0,83 kayıpla 5.153,44 dolara, gram altın ise %0,41 kayıpla 7.301,9 TL’ye çekildi.

Gümüş: En sert düşüşlerden biri gümüşte yaşandı. Ons gümüş %5,61 kayıpla 83,86 dolara, gram gümüş ise %5,2 kayıpla 118 TL’ye geriledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.