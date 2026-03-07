Dışişleri bünyesinde gerçekleştirilen atamalarda bazı önemli merkezlerin temsilcileri değişti:

Vatikan Büyükelçiliği: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun bu göreve getirildi.

Gürcistan Büyükelçiliği: Mustafa Türker Arı atandı.

BM Viyana Ofisi Daimi Temsilciliği: Mustafa Kibaroğlu görevlendirildi.

Arnavutluk Büyükelçiliği: Barış Ceyhun Erciyes yeni büyükelçi oldu.

DİYANET’TE "MÜFTÜ" DEĞİŞİMİ VE KURUL ATAMALARI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 4 ilin müftüsü değişirken, bazı önceki atama kararları da iptal edildi:

Hatay İl Müftülüğüne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan, Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat Şavlı ve Edirne İl Müftülüğüne Burhan Çakır atandı.

Hatay, Bilecik ve Adıyaman için daha önce yapılan bazı atama kararları ise iptal edildi.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen getirildi.

BAKANLIKLARDA ÜST DÜZEY GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ İSİMLER

Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıklarında önemli koltuklar el değiştirdi:

Milli Eğitim Bakanlığı: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül'ün yerine Erdal Kılınç, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman'ın yerine ise Aynur Gökalp Durna getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Mehmet Özveren, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Aslı Gündoğdu Aksungur atandı. Bazı genel müdür yardımcıları ise görevden alındı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus başkan olarak atandı.

16 BAKANLIĞA "ACİL DURUMLAR VE SAVUNMA PLANLAMASI" BAŞKANI

Kararnamenin dikkat çeken bir diğer bölümü ise hemen hemen tüm bakanlıklarda kurulan "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığı" görevlendirmeleri oldu. Adalet'ten Sağlık'a, Dışişleri'nden Sanayi'ye kadar 16 farklı bakanlıkta bu birimin başkanları belirlendi.