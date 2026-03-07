Yurdun doğu kesimlerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor.

Kar Yağışı: Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Özellikle Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli Sağanak: Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KRİTİK UYARI: ÇIĞ VE KAR ERİMESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için çığ tehlikesi ve kar erimesi riski vurgulandı. Yetkililer, bu bölgelerde ekstra tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

BUZLANMA, SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis olaylarının yaşanması bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde tarım ve ulaşımı etkileyebilecek buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması istendi.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara: Parçalı bulutlu, sisli ve puslu. İstanbul 11°C.

Ege: İç kesimlerde don riski var. İzmir 17°C.

Akdeniz: Mersin çevresinde sağanak, iç kesimlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Karadeniz: Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Güneydoğu: Siirt ve Şanlıurfa’da yağmur; Diyarbakır, Mardin ve Batman’da kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor.