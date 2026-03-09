TÜİK verilerine göre Şubat ayında en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde BIST 100 yatırımcısına yüzde 7,61, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,06 oranında reel kazanç sağladı.

Aynı dönemde Yİ-ÜFE ile hesaplandığında külçe altın yüzde 5,57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,49 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,35, Euro yüzde 0,54 ve Amerikan doları yüzde 1,30 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile yapılan hesaplamaya göre ise külçe altın yüzde 5,03 oranında reel kazanç sağlarken; mevduat faizi yüzde 0,03, DİBS yüzde 0,86, Euro yüzde 1,05 ve Amerikan doları yüzde 1,81 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,12 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %48,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %42,09 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %67,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %62,20 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %11,73, Euro %7,50, DİBS %5,06 ve mevduat faizi (brüt) %5,00 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %5,36 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %8,36, Euro %4,26, DİBS %1,89 ve mevduat faizi (brüt) %1,83 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.