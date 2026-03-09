Resmi Gazete’de yer alan karara göre taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin, kadroya alındıkları birim dışında görev yapmalarını engelleyen yasal sınırlama artık tarih oluyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, işçinin tayin hakkının elinden alınmasını devletin "çalışanları koruma" yükümlülüğüne aykırı buldu.

YARGI YOLUNU KAPATAN MADDE İPTAL EDİLDİ

İptal edilen düzenleme, 375 sayılı KHK'ya eklenen ve işçilerin sadece "çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde" görev yapabileceğine dair hükmü içeriyordu. AYM'nin gerekçeli kararında şu vurgular öne çıktı:

• Pozitif Yükümlülük: Devlet, iş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçiyi korumak ve işçi-işveren dengesini sağlamakla yükümlüdür.

• Makul Nedenler: İşçilerin sağlık, aile birliği veya diğer makul nedenlerle yer değişikliği talep edebileceği, bu taleplerin idarece değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

• Yargı Denetimi: Mevcut yasağın, mahkemelerin denetim yetkisini de ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı kaydedildi.

9 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI

Anayasa Mahkemesi, idarenin yeni bir düzenleme yapabilmesi ve kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için iptal hükmünün hemen yürürlüğe girmemesine karar verdi.

• Yürürlük Tarihi: İptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 9 ay sonra resmen yürürlüğe girecek.

• Yeni Düzenleme Bekleniyor: Bu süreçte TBMM’nin, sürekli işçilerin tayin ve becayiş haklarını düzenleyen yeni bir mevzuat hazırlaması öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

Süreç, yer değişikliği talebi reddedilen bir işçinin açtığı davanın temyiz aşamasında, Yargıtay’ın yasayı Anayasa’ya aykırı bularak AYM’ye taşımasıyla başlamıştı.

AYM, işleyişin bozulacağı gerekçesinin, işçinin tüm haklarını yok saymak için yeterli olmadığını savunarak tayin yasağına son noktayı koydu.