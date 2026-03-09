Tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, 55 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’de ve yurt dışında birçok takımda görev yapan Fırat, son olarak Lübnan Premier Lig ekiplerinden Nejmeh’i çalıştırıyordu. Fırat’ın, dün Lübnan’dan dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CENAZESİ ANTALYA’DA DEFNEDİLECEK

Engin Fırat’ın cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Antalya’ya götürülecek. Tecrübeli teknik adamın naaşı, yarın Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ FENERBAHÇE’DE BAŞLADI

Engin Fırat’ın antrenörlük kariyeri 2002 yılında Fenerbahçe’de Werner Lorant’ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı. Fenerbahçe’nin ardından Almanya’ya giden Fırat, LR Ahlen’de yine Lorant ile birlikte görev yaptı.

ASYA VE ORTA DOĞU’DA GÖREV ALDI

Fırat kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Güney Kore’de Incheon United ve Türkiye’de Sivasspor gibi kulüplerde görev aldı. İran futbolunda ise Saipa FC ve Sepahan gibi takımlarda çalışan Fırat, İran futbolunun efsane isimlerinden Ali Daei’nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı’nda da önemli görevler üstlendi.

MOLDOVA VE KENYA MİLLİ TAKIMLARINI ÇALIŞTIRDI

2019 yılında Moldova Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen Engin Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı’nın başında 21 maça çıktı.

Tecrübeli teknik direktör son olarak 8 Şubat 2026 tarihinde Lübnan’ın köklü kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.