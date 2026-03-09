Enerji maliyetlerindeki artışın tetiklediği enflasyon endişesiyle Borsa İstanbul yeni haftaya sert satışlarla başladı.

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre yüzde 1,49 (190,09 puan) değer kaybederek 12.602,72 puandan başladı ve kritik 13 bin puan eşiğinin altına sarktı.

TÜPRAŞ’TAN ENERJİ KRİZİ ORTASINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Piyasalardaki genel karamsarlığa rağmen rafineri marjlarındaki yükseliş beklentisi Tüpraş (TUPRS) hisselerini hareketlendirdi. Genel endeksin aksine "yeşil" tarafta kalmayı başaran dev enerji şirketi, dikkat çeken bir performans sergiliyor:

• Güncel Fiyat: TUPRS payları gün içinde 269 TL seviyesine ulaşarak önceki kapanışa (258 TL) göre yüzde 4,26 yükseliş kaydetti.

• İşlem Hacmi: Hissede yaklaşık 4,75 milyar TL hacim gerçekleşirken, el değiştiren pay miktarı 17,4 milyon lotu aştı.

• Yıllık Getiri Şampiyonu: Bugün görülen 277,25 TL seviyesiyle yıllık en yüksek noktasına yaklaşan Tüpraş, yatırımcısına yıllık bazda yüzde 112,39 gibi devasa bir getiri sunmuş durumda.

HAFTALIK VE AYLIK İVME HIZ KESMİYOR

Son bir haftalık süreçte yüzde 23,34, bir aylık dönemde ise yüzde 20,85 değer kazanan Tüpraş, Orta Doğu’daki krizin enerji şirketleri üzerindeki "fiyatlama avantajını" arkasına almış görünüyor.

Yatırımcılar, jeopolitik risklerin devam ettiği bu süreçte rafineri devinin performansını yakından takip ediyor.

