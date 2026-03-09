Borsa İstanbul’da aracı kurum bazlı dağılımlar yakından izlenirken, saat 11:35 itibariyle Bulls Yatırım Menkul Değerler’in alım tarafında yoğunlaştığı hisseler ortaya çıktı. Kurumun toplam +612 milyon TL net alım yaptığı görüldü.

ZİRVEDE KTLEV VAR

Bulls Yatırım’ın en güçlü alımı KTLEV hissesinde gerçekleşti. Kurum bu hissede +314,7 milyon TL net alım yaparken, toplam dağılımın %36,52’si KTLEV’de yoğunlaştı. Açık ara ilk sırada yer aldı.

BANKACILIK HİSSELERİ DİKKAT ÇEKTİ

İkinci sırada YKBNK bulunuyor. Hissede +146,9 milyon TL net alım yapılırken, dağılımdaki payı %17,04 oldu.

Bankacılık tarafında ayrıca:

AKBNK’ta +49 milyon TL,

HALKB’de +25,6 milyon TL net alım gerçekleşti.

Bu tablo, bankacılık hisselerine yönelik güçlü bir iştahı gösteriyor.

ASTOR ve ASELS Listede

Sanayi ve savunma tarafında ise:

ASTOR’da +91 milyon TL,

ASELS’te +32 milyon TL net alım yapıldığı görüldü.

YOĞUNLAŞMA İLK İKİ HİSSEDE

Bulls Yatırım’ın toplam net alımının büyük kısmı KTLEV ve YKBNK hisselerinde toplandı. İlk iki hisse, toplam alımın yarısından fazlasını oluşturdu.

Gün içi aracı kurum hareketleri kısa vadeli fiyatlamalar açısından kritik sinyal üretmeye devam ediyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.