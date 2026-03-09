ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 9 Mart 2026 tarihinde yayınladığı duyuruyla Türkiye’nin güneydoğu bölgesine yönelik seyahat uyarısını en üst seviye olan "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" statüsüne çıkardı.

Türkiye geneli için "Seviye 2: Ek İhtiyat Gösterin" durumu korunurken, Adana Konsolosluğu’nda görevli ve acil görevi bulunmayan hükümet çalışanları ile ailelerinin tedbiren bölgeden ayrılması talimatı verildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, bu kararın Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio’nun öncelikleri doğrultusunda, Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı vurgulandı.

Southeast Türkiye: The Travel Advisory for Southeast Türkiye has been raised to Level 4 - Do Not Travel. The Travel Advisory for Türkiye remains at Level 2 - Exercise Increased Caution.



GAZİANTEP ÜZERİNDE FÜZE HAREKETLİLİĞİ

Seyahat uyarısından kısa bir süre sonra Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki tehdidin boyutunu teyit eden bir açıklama yaptı.

İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiği ancak Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından Gaziantep semalarında imha edildiği bildirildi.

Mühimmat parçalarının boş araziye düştüğü, olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

HEDEF İNCİRLİK Mİ?

Tahliye kararının odağında yer alan Adana, stratejik öneme sahip İncirlik Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir ana jet üssü statüsünde olan ve ABD’nin 39. Hava Üssü Kanadı’nın konuşlu olduğu tesis, NATO’nun nükleer caydırıcılık politikaları ve bölgesel lojistik operasyonlar için kritik rol oynuyor.

İran’ın 28 Şubat’ta başlayan hava saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD varlıklarını hedef alması, "İncirlik hedefte mi?"

sorusunu gündeme getirdi. Her ne kadar İran hükümeti geçtiğimiz hafta komşu ülkeleri hedef almayacağını açıklayıp özür dilese de saldırıların devam etmesi bölgedeki belirsizliği koruyor.