Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildiriye göre, Luxera GYO (LXGYO) payları, 10 Mart 2026 Salı gününden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar bünyesinde işlem görmeye başlayacak.

Şirketin borsadaki ilk işlem günüyle birlikte dahil olacağı endeksler şu şekilde sıralandı:

• BIST Tüm ve BIST Tüm-100

• BIST Ana

• BIST Halka Arz

• BIST Katılım Tüm

• BIST Mali

• BIST Gayrimenkul Y.O.

• BIST Gayrimenkul Y.O. Ağırlık Sınırlamalı

330 MİLYON PAY VE YÜZDE 36 FİİLİ DOLAŞIM

Endeks hesaplamalarında kullanılacak teknik detaylar da yatırımcılarla paylaşıldı. Borsa İstanbul açıklamasında, Luxera GYO'nun toplam pay sayısının 330.000.000 olarak belirlendiği, fiili dolaşımdaki pay oranının ise yüzde 36 olarak dikkate alınacağı ifade edildi.

Gayrimenkul sektöründeki yatırımlarıyla dikkat çeken şirketin, işlem görmeye başladığı ilk günlerdeki performansı piyasa profesyonelleri tarafından yakından takip edilecek.