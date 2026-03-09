Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., 2025 yılına ait konsolide finansal tablolarını ve kâr dağıtım önerisini açıkladı. Şirket yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 2025 mali yılı her iki raporlama standartına göre de zarar ile sonuçlandı.

ZARAR RAKAMLARI NETLEŞTİ

Şirketin paylaştığı verilere göre 2025 yılı bilançosundaki tablo şu şekilde gerçekleşti:

SPK Mevzuatına Göre: 5.367.907.846 TL net dönem zararı.

Vergi Usul Kanunu’na (VUK) Göre: 6.143.497.368,46 TL net dönem zararı.

YÖNETİM KURULU’NUN ÜÇ MADDELİK KARARI

Finansal tabloların ardından toplanan Yönetim Kurulu, kâr dağıtımına ilişkin şu kararları aldığını duyurdu:

Kâr Dağıtımı Yapılmayacak: Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenen 2025 yılı mali tablolarında net dönem zararı bulunduğu için kâr dağıtımı söz konusu olmayacak.

Zararın Muhafazası: SPK tebliğleri gereğince düzenlenen konsolide finansal tablolardaki net dönem zararının bünyede muhafaza edilmesine karar verildi.

Genel Kurul Onayı: Yönetim Kurulu’nun bu önerisi, 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

