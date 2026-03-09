Bank of America analistlerine göre 2026 yılında piyasaların ana belirleyicileri; ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve jeopolitik tansiyon olacak. Güçlü dolar teması devam ettiği sürece ons altın baskı altında kalabilir. Ancak risk iştahının zayıfladığı dönemlerde güvenli liman talebi yeniden artış gösterebilir.

Türkiye tarafında ise kur oynaklığı ve enflasyon dinamikleri, gram altını ons fiyatından bağımsız şekilde destekleyebiliyor. Bu nedenle bankaya göre Türk yatırımcısı için altın sadece küresel bir enstrüman değil, aynı zamanda kur koruma aracı niteliğinde.

Altın: Güvenli Liman Ama Sabır Gerektiriyor

Raporda altın için kısa vadede dalgalı, orta vadede ise destekleyici bir görünüm çiziliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme sinyali oluşması halinde ons altında yeni bir yukarı hareket mümkün görülüyor.

Gram altın tarafında ise;

Kur seviyesi

İç talep

Merkez bankalarının rezerv eğilimi belirleyici olmaya devam ediyor. Banka, portföylerde altının “dengeleyici” rolünü koruduğunu vurguluyor.

Gümüş: Daha Oynak Ama Potansiyel Daha Yüksek

Gümüş tarafında ise daha farklı bir hikâye var. Hem değerli metal hem de sanayi metali olması nedeniyle, küresel büyüme beklentileriyle daha yakından ilişkili.

Bank of America analizine göre;

Güneş enerjisi yatırımları

Elektrikli araç üretimi

Endüstriyel talep artışı gümüşü altına kıyasla daha yüksek beta’lı bir yatırım haline getiriyor. Ancak bu durum, düşüş dönemlerinde sert geri çekilme riskini de beraberinde getiriyor.

Borsa İstanbul: Seçici Olma Zamanı

Borsa İstanbul tarafında ise banka, 2026’da sektör bazlı ayrışmaya dikkat çekiyor. Yüksek faiz ortamında borçluluğu düşük, döviz geliri güçlü ve nakit akışı sağlam şirketlerin ön plana çıkabileceği belirtiliyor.

Özellikle:

Enerji

İhracatçı sanayi

Gıda sektörlerinin olası dalgalanmalara karşı daha dirençli olduğu ifade ediliyor. Ancak banka, endeks bazlı yükselişten ziyade hisse seçiminin kritik olacağını vurguluyor. Yani “borsa mı?” sorusunun cevabı, hangi hisse sorusuyla birlikte düşünülmeli.

Piyasalarda en çok aranan şey netliktir. Yatırımcı “hangisi?” sorusuna tek kelimelik bir cevap bekler. Ancak mevcut küresel ve yerel ekonomik konjonktürde böyle bir netlikten söz etmek zor. Çünkü altın, gümüş ve borsa; aynı ekonomik rüzgârdan farklı yönlerde etkilenebilen üç ayrı dinamik üzerine kurulu.

Altın, belirsizlik dönemlerinin klasik güvenli limanı olmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler arttığında, merkez bankaları rezerv tercihini çeşitlendirdiğinde veya enflasyon kalıcı hale geldiğinde altın doğal olarak öne çıkıyor. Türkiye özelinde ise gram fiyatı yalnızca ons hareketine değil, döviz kuruna da bağlı olduğu için çift yönlü bir koruma aracı niteliği taşıyor. Ancak güçlü dolar ve yüksek tahvil faizi dönemlerinde altın kısa vadede baskı görebiliyor. Bu nedenle altın, daha çok riskten korunma ve portföy dengeleme aracı olarak konumlanıyor.

Gümüş ise farklı bir hikâye anlatıyor. Hem değerli metal hem de sanayi girdisi olması onu ekonomik büyüme beklentilerine daha duyarlı hale getiriyor. Güneş enerjisi yatırımları, elektrikli araç üretimi ve teknoloji sektöründeki genişleme gümüş talebini artırabilecek unsurlar arasında. Bu da potansiyel getiriyi yükseltirken oynaklığı da artırıyor. Yani gümüş, kazanç potansiyeli daha yüksek ama risk seviyesi de daha belirgin bir enstrüman.

Borsa tarafında ise tablo daha seçici bir zemine oturmuş durumda. Yüksek faiz ortamı, finansmana erişim maliyetini artırırken, güçlü bilançoya sahip şirketleri diğerlerinden ayrıştırıyor. Türkiye’de özellikle döviz geliri olan, borçluluğu görece düşük ve nakit akışı güçlü şirketler ön plana çıkıyor. Endeks bazlı bir yükselişten ziyade sektör ve şirket bazlı ayrışma dönemi yaşanıyor. Bu nedenle “borsa mı?” sorusu tek başına anlamlı değil; hangi sektör, hangi şirket sorusu daha belirleyici.

Sonuç olarak, tek bir varlığa odaklanmak yerine yatırımcının kendi risk iştahını, vade beklentisini ve likidite ihtiyacını dikkate alması gerekiyor. Koruma arayan için altın, büyüme teması isteyen için gümüş, uzun vadeli değer arayan için ise seçici bir borsa stratejisi daha anlamlı olabilir. Mevcut şartlarda kazandıran tek bir araçtan değil, dengeli ve bilinçli bir dağılımdan söz etmek daha gerçekçi görünüyor.