Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının arz endişeleriyle değer kazanması, yerli yatırımcının rotasını petrol şirketlerine çevirdi. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) hisseleri, bu rüzgarı arkasına alarak 22,00 TL seviyesine ulaştı ve tavan fiyata yerleşti.

BANK OF AMERİCA VE A1 CAPİTAL ALIMLARI SÜRÜKLÜYOR

TSI 11.10 itibarıyla paylaşılan güncel aracı kurum verilerine göre, hissedeki alım iştahı oldukça güçlü seyrediyor. Özellikle küresel oyuncu Bank of America’nın ve yerli aracı kurumların yoğun ilgisi, tavan serisinin arkasındaki ana itici güç olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Forinvest

Alım tarafında öne çıkan ilk 5 kurumun detayları şu şekildedir:

A1 Capital: 165.472 net lot ile alımların %25,39’unu tek başına karşılayarak LIDER pozisyonda yer alıyor (Maliyet: 22,056 TL).

Bank of America: 154.059 net lot ve %23,64 pay ile alım tarafındaki en güçlü ikinci kurum oldu (Maliyet: 21,317 TL).

GEDIK Yatırım: 82.604 net lot ile %12,67’lik bir paya sahip.

Ziraat Yatırım: 74.161 net lot ile alımların %11,38’ini gerçekleştirdi.

Yatırım Finansman: 60.757 net lot alım yaparak %9,32 pay sahibi oldu.

GENEL GÖRÜNÜM POZİTİF

Piyasa verilerine göre, ilk 5 kurumun toplam net alımı 537.053 lot olarak gerçekleşirken, bu kurumların toplam alım içindeki payı %82,4 gibi yüksek bir orana ulaştı. Ortalama maliyetin 21,459 TL seviyesinde olduğu görülüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin devam etmesi durumunda enerji ve petrol türevi şirketlerdeki volatil seyrin sürebileceğini, ancak tavan fiyat seviyelerindeki bekleyen emirlerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.