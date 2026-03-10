ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkisi enerji piyasalarında hissedilmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakın zamanda sona erebileceğini ima eden açıklamaları petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açsa da önceki fiyatlamaların etkisiyle benzine yeni zam beklentisi gündeme geldi.

BENZİNE BU GECE ZAM BEKLENİYOR

Ekonomim'in aktardığı habere göre, Toplamda 3,20 TL'lik bir maliyet artışı hesaplanırken, bu tutarın 2,40 TL'lik kısmı devletin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) feragat etmesiyle karşılanacak. Kalan 80 kuruşluk bölüm ise bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Motorinin litre fiyatında ise bu sefer zam beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatlarında yapılan hesaplamalara göre zam ihtimali gündeme gelse de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) fiyat artışını iptal etme ihtimali de bulunuyor.

ZAM SONRASI BEKLENEN BENZİN FİYATLARI

Bu geceki zamla birlikte litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 61,11 TL'ye, Ankara'da 62,06 TL'ye, İzmir'de 62,35 TL'ye yükselecek.

10 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 60.32 TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 60.16 TL

Motorin: 65.12 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 61.28 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 61.56 TL

Motorin: 66.67 TL

LPG: 30.09 TL