Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,3 düşüşle 130,5 milyar avroya indi. Böylece ülkenin ihracatı, Mayıs 2024'ten beri en keskin düşüşünü gösterdi. Mayıs 2024'te ihracat, yüzde 3,8 gerileyerek 126,7 milyar avroya düşmüştü.

Ocak ihracat verisine ilişkin beklenti, düşüşün yüzde 2 seviyesinde kalması yönündeydi.

İhracattaki düşüşün, Çin ve Avrupa pazarlarından gelen zayıf talepten kaynaklanması dikkati çekti. Çin’e ihracat yüzde 13,2 azalarak 6,3 milyar avroya düştü.

Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihracatı, ocakta yüzde 4,8 azalarak 71,6 milyar avroya geriledi.

Söz konusu dönemde, ABD'ye ihracat Donald Trump yönetiminin yüksek gümrük vergilerine rağmen, yüzde 11,7 artışla 13,2 milyar avroya yükseldi. ABD, Almanya’nın ihracatı için LIDER pazar konumunu korudu.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde de Alman mallarına talep arttı. AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ocakta yüzde 1 artarak 58,8 milyar avroya çıktı.

İTHALAT YÜZDE 5,9 GERİLEDİ

Almanya’nın ithalatı, ocak ayında beklentilerin altında kalarak yüzde 5,9 düşüşle 109,2 milyar avroya geriledi. Bu veri, Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu Nisan 2020’den bu yana kaydedilen en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Piyasalarda beklenti, ithalatın yüzde 0,2'lik sınırlı bir artış göstermesi yönündeydi.

İthalattaki sert daralma, ülkenin dış ticaret fazlasını yukarı taşıdı. Ocakta mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 21,2 milyar avro oldu. Söz konusu rakam, Aralık 2025'te 17,4 milyar avro seviyesinde bulunuyordu.

Ocakta ülkenin ihracatı yıllık bazda ise yüzde 0,6 arttı.

ÜÇLÜ BİR ÇİN ŞOKU

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, verilere ilişkin yayımladığı analizde, ocak ayı verilerinin Alman ekonomisi için "oldukça zayıf bir başlangıca" işaret ettiğini belirtti.

Brzeski, Almanya'nın ocak ayı dış ticaret verilerinin, ihracat odaklı büyüme modelindeki dengesizliğin sürdüğüne ve jeopolitik değişimlerden olumsuz etkilendiğine işaret ettiğini de ifade etti.

Almanya'nın küresel jeopolitik değişimlerden en çok etkilenen ülke olduğunu vurgulayan Brzeski, şu değerlendirmede bulundu:

"Ticaret verileri, Almanya'nın jeopolitik değişimlerden ne kadar derin etkilendiğinin en somut göstergesi. ABD gümrük tarifelerinden Çin'in değişen rolüne kadar her şey bu verilere yansıyor. Alman ihracatçıları şu anda 'üçlü bir Çin şoku' ile karşı karşıya; Çin'deki Alman ürünlerine olan talebin azalması, üçüncü pazarlarda artan rekabet ve kritik ham maddelerde Çin'e olan bağımlılık."

Brzeski ayrıca, perakende satışlar, sanayi üretimi ve inşaat sektöründeki düşüşlerin ardından gelen dış ticaret verilerinin, sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmaya giden yolun hala uzun olduğunu kanıtladığını ifade etti.