Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından 2-3-4 Mart tarihlerinde talep toplayan Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., bugün (10 Mart Salı) itibarıyla BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

TERA Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz sürecinin ardından gelen ilk veriler, yatırımcının hisseye olan iştahını gözler önüne serdi.

LXGYO İlk Gün Karnesi:



• Halka Arz Fiyatı: 12,05 TL

• Güncel Fiyat (Tavan): 13,25 TL

• Tavanda Bekleyen Alıcı: 180.000.000 Lot

AÇILIŞ SEANSINDA REKOR TALEP

Güne 12,05 TL halka arz fiyatıyla başlayan LXGYO, açılışın hemen ardından yüzde 10 prim yaparak 13,25 TL tavan fiyatına yükseldi. Teknik veriler, hisseye olan ilginin boyutunu şu çarpıcı rakamlarla ortaya koydu:

• Teorik Eşleşme: Tavan fiyatta bekleyen alıcı miktarı 121 milyon lot olarak kaydedildi.

• Açılış Seansı: Talebin katlanarak artmasıyla tavan kademesinde bekleyen toplam emir miktarı 180 milyon lot seviyesine ulaştı.

