Güne fırtına gibi başlayan ve TSI 10.34 itibarıyla %9,13 yükselişle 52,05 TL tavan fiyatını gören Halkbank, bu seviyede kalıcı olamadı. Seansın ilerleyen saatlerinde gelen satış baskısıyla geri çekilen hisseler, TSI 11.05'te 50,95 TL seviyelerine geriledi. Hareketliliğin artması üzerine Borsa İstanbul yönetimi devreye girerek hissede işlemleri geçici olarak durdurdu ve tek fiyat emir toplama yöntemine geçildi.

Aracı Kurum Dağılımında (AKD) Şeker Yatırım ve Bulls Yatırım Karşı Karşıya

Halkbank hisselerinde TSI 11.07 verilerine göre alıcı ve satıcı tarafında dev aracı kurumların mücadelesi izleniyor.

ALICI TARAFINDA LİDER ŞEKER YATIRIM

Net alıcılar listesinin başında 3.227.729 lot ile Şeker Yatırım yer alıyor. Kurum, toplam alımların %35,92’sini tek başına gerçekleştirirken ortalama maliyeti 52,42 TL oldu. Şeker Yatırım’ı 1.003.466 lot ile Ak Yatırım ve 844.189 lot ile Anadolu Yatırım takip ediyor. Alıcı tarafında ilk 5 kurumun toplam net alımı 6.529.244 lot olarak gerçekleşti.

SATICI TARAFINDA BULLS YATIRIM BASKISI

Satış tarafında ise Bulls Yatırım’ın agresif tavrı dikkat çekiyor. Kurum, 3.419.958 lotluk net satışla toplam satıcıların %38,06’sını oluşturdu. Bulls Yatırım’ı 1.040.319 lot satışla Deniz Yatırım ve 987.603 lot satışla GEDIK Yatırım izledi. Satıcı tarafında ilk 5 kurumun toplam net satışı -6.709.069 lot seviyesinde gerçekleşirken, ortalama satış maliyeti 52,18 TL olarak kaydedildi.

