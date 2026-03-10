Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan şubat ayı istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Limanlarımızda 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçleyerek şubat ayları içinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Ocak-şubat döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 88 milyon 343 bin 147 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, konteyner miktarında 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024'ten sonra en yüksek şubat ayı rakamına ulaşıldığını belirterek, bunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük artışla 2 milyon 238 bin 224 TEU konteyner elleçlendiğini bildirdi.

Şubat ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 10 milyon 542 bin 469 ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 22 milyon 117 bin 589 ton olarak gerçekleşti. Şubatta yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 32 milyon 660 bin 58 ton olarak gerçekleşti."

ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE

Uraloğlu, bölge liman başkanlıkları bazında şubatta en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 349 bin 150 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini aktararak, burayı 6 milyon 567 bin 67 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığının ve 5 milyon 348 bin 953 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığının takip ettiğini belirtti.

Şubatta limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 561 bin 761 ton olarak gerçekleştiğinin altını çizen Uraloğlu, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 660 bin 44 ton olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, taşınan yük cinsleri bazında şubatta 441 bin 407 tonluk artışla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin 40'lık dolu konteynerler olduğunu kaydederek limanlarda 6 milyon 949 bin 461 ton 40'lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Şubatta portland çimentonun 980 bin 160 ton ile limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olduğu bilgisini paylaşan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu yük cinsini alüminyum cevheri ve konsantreleri ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 581 bin 661 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, LNG ve taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsleri takip etti. Deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşıması İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildi. Bunu ABD'ye ve Mısır'a yapılan taşımalar izledi. Ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yük Rusya'dan yapılan taşımalarla oldu."