Şirketin açıkladığı finansal sonuçlara göre dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Aramco'nun geçen yılın son çeyreğine ilişkin düzeltilmiş net karı yaklaşık yüzde 2 düşüşle 25,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şirket açıklamasında, kardaki gerilemenin başlıca nedeninin artan faaliyet maliyetleri olduğu belirtilirken, 2025 finansal sonuçlarının analist beklentilerini aştığı ifade edildi.

Suudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin geçen yıl güçlü finansal performans sergilediğini belirtti.

Nasser, şunları ifade etti:

"Disiplinli sermaye tahsisimiz ile düşük maliyetli, esnek ve yüksek güvenilirliğe sahip operasyonlarımızın birleşimi, fiyat oynaklığının damga vurduğu bir yılda güçlü finansal performans sağladı. Bu performans, temel temettümüzde yüzde 3,5'lik artışa olanak tanıyarak sürdürülebilir ve kademeli hissedar getirileri sunma hedefimizi güçlendirdi. Ayrıca verimliliği artırmak ve faaliyetlerimiz genelinde yeni değer yaratmak amacıyla yapay zeka da dahil olmak üzere ileri teknolojilerden yararlanmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra 2025'te güçlü iş güvenliği performansımızı koruduk ve halka arzdan bu yana en düşük toplam kayda geçen vaka oranını kaydettik."

BRENT PETROLDE YUKARI YÖNLÜ FİYAT HAREKETİ SÜRÜYOR

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Nisan 2025'te Aramco'nun ülkenin doğu bölgesi ile güneyde yer alan Rubülhali'de 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğal gaz sahası ve 4 doğal gaz rezervi keşfettiğini bildirmişti.

Keşif yapılan sahalara ilişkin tahmini rezerv büyüklüğü açıklanmazken, söz konusu bulguların Suudi Arabistan'ın hidrokarbon kaynakları açısından zenginliğini ortaya koyduğu ve ülkenin küresel enerji piyasasındaki konumunu güçlendireceği belirtilmişti.

Öte yandan, uluslararası referans kabul edilen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı geçen yıl 69 dolar seviyesine gerileyerek 2020'den sonraki en düşük seviyeyi kaydetti. Brent petrolün yıllık ortalama fiyatı 2024'te yaklaşık 80 dolar civarında olmuştu.

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bugün saat 11.53 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,5 artışla 90,51 dolardan işlem görüyor.