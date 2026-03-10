Bakanlık tarafından açıklanan yeni bütçe kapsamında, dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla belirlenen hibe tutarları şu şekildedir:

Korumalı İş Yeri Projeleri: 905 bin TL

Engelli Vatandaşların Kendi İşini Kurma Projeleri: 735 bin TL

Eski Hükümlü Vatandaşların Projeleri: 550 bin TL

DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI: HANGİ GİDERLER KARŞILANIYOR?

Hibe desteği sadece kuruluş aşamasını değil, işletmenin sürdürülebilirliğini de kapsıyor. Engelli vatandaşlara yönelik 735 bin TL’lik paket üç ana kaleme bölünüyor:

Kuruluş İşlemleri Desteği: Resmi işlemler, onaylar ve ruhsatlar için belge karşılığı en fazla 40 bin TL.

İşletme Gideri Desteği: Sözleşme tarihinden itibaren 12 ay boyunca; kira, su, elektrik ve ısınma gibi giderlerin %60'ını geçmeyecek şekilde yıllık en fazla 145 bin TL (Tarım/hayvancılık projelerinde üst limit 75 bin TL).

Makine ve Ekipman Desteği: İşletmenin temel faaliyetleri için gerekli demirbaş alımlarında; tarım dışı sektörlerde 550 bin TL, tarım ve hayvancılıkta ise 440 bin TL.

BAŞVURULAR İÇİN SON 3 GÜN: 13 MART SON TARİH!

Başvuru süreci 28 Şubat'ta başlamış olup, adayların elini çabuk tutması gerekiyor. Başvuru yöntemleri ise aday grubuna göre değişiklik gösteriyor:

Engelli Vatandaşlar: Başvurularını 13 Mart saat 23.59’a kadar sadece e-Devlet üzerinden online olarak yapmalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Eski Hükümlüler: Projelerini 13 Mart mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki İŞKUR İl Müdürlükleri'ne ulaştırmalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kendi işinin patronu olmak isteyen adaylarda şu temel şartlar aranıyor:

İŞKUR’a kayıtlı ve 18 yaşını tamamlamış olmak.

En az %40 engelli raporuna sahip olmak veya eski hükümlü olmak.

Emekli olmamak ve üzerine kayıtlı aktif bir iş yeri bulunmamak.

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

Hakkında vasi tayini yapılmamış ve icra dosyası bulunmuyor olmak.

BAKAN IŞIKHAN: "YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendi işini kurmak ve mesleki eğitim almak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz. 2026 yılı 2. dönem başvurularıyla istihdamı güçlendirmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

