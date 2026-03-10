Dacia CEO’sunun yaptığı açıklamayla gündeme gelen yeni Dacia Striker modeli için Türkiye fiyatı merak konusu oldu. Modelin Türkiye’de üretileceği ve Avrupa pazarında 25 bin euronun altında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı duyuruldu.

Ancak şu an itibarıyla Türkiye satış fiyatı resmen açıklanmış değil.

Avrupa fiyatı 25 bin euronun altında

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre Striker, Avrupa’da 25.000 euro seviyesinin altında konumlanacak. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 1,3 milyon TL’ye karşılık geliyor. Ancak bu tutar Avrupa liste fiyatı; Türkiye satış fiyatı doğrudan bu rakam üzerinden hesaplanmıyor.

Türkiye’de üretilecek olması avantaj sağlayabilir

Striker’ın Türkiye’de üretilecek olması, ithalat maliyetlerini ortadan kaldıracağı için fiyat tarafında avantaj yaratabilir. Ancak Türkiye’de otomobil fiyatını belirleyen en önemli kalemler ÖTV ve KDV olmaya devam ediyor. Motor hacmi ve matrah dilimi, nihai fiyat üzerinde belirleyici olacak.

Türkiye fiyatı ne olabilir?

Sektör kaynaklarına göre Striker’ın C-SUV segmentinde konumlanması bekleniyor. Avrupa başlangıç fiyatı baz alındığında ve Türkiye vergi yapısı dikkate alındığında:

Giriş paketlerde fiyatın 1,8 – 2,2 milyon TL bandında,

Üst donanımlarda ise 2,4 milyon TL seviyelerine yaklaşabileceği konuşuluyor.

Bu rakamlar resmi değil, mevcut vergi sistemi ve segment fiyatlamasına göre yapılan piyasa tahmini niteliğinde.

Resmi açıklama bekleniyor

Dacia Türkiye tarafından henüz net bir lansman fiyatı paylaşılmadı. Modelin donanım seviyeleri ve motor seçenekleri açıklandıktan sonra resmi liste fiyatının netleşmesi bekleniyor.

Özetle; Avrupa fiyatı belli, ancak Dacia Striker’ın Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı. Gözler resmi lansman ve fiyat listesinde.